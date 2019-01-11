Свиноферма сгорела в Приморье

10 января 2019 г. на пульт диспетчера 42-ПЧ по охране Ханкайского района, Приморского края поступил сигнал о пожаре с. Владимиро-Петровка, горит свинарник.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на kgky42pch_primorsku, к месту пожара были направленны две пожарные автоцистерны 42-ПЧ и военной пожарной команды, для подвоза воды к месту пожара была задействована водовозка на базе КАМАЗ с МУП ЖКХ.

Животных на свиноферме не было, так как объект в настоящее время нерабочий.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]