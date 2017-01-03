Спасатели: выезд на лед на автотранспорте категорически запрещен

Толщина льда в бухтах Приморья в пятницу, 11 января, составляет от 8 до 50 сантиметров. Спасатели предупреждают: выезд на лед на автотранспорте категорически запрещен. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По данным краевого учреждения по пожарной безопасности, ГОЧС, во Владивостоке в акватории острова Русский толщина льда в бухте Новик составляет от 10 до 20 сантиметров, в бухтах Бабкина, Рында, Воевода – от 12 до 25 сантиметров, в бухтах Аякс и Парис – 8 до 15 сантиметров.

В Амурском заливе лед встал от острова Стенина до мыса Песчаный, его толщина составляет от 20 до 25 сантиметров.

В Хасанском районе толщина льда в бухте Миноносок (поселок Славянка) – от 14 до 16 сантиметров, в бухте Экспедиция (поселок Краскино) – от 30 до 50 сантиметров, в бухте Новгородская (поселок Посьет) – 18 сантиметров. По бухтах поселка Зарубино лед не встал до сих пор.

В Ольгинском районе в бухте Ольга толщина льда составляет 38-40 сантиметров, в Партизанском районе на реке Партизанская – 25-50 сантиметров.

В ГУ МЧС России по Приморскому краю напоминают: по закону, штраф за выезд на лед для граждан – от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей.

Что делать, если ваш автомобиль по тем или иным причинам оказался в воде, рассказал спасатель 2-ого класса Приморской краевой поисково-спасательной службы Анатолий Акуленко.

Если ваш автомобиль тонет:

– Не пытайтесь вызвать службу спасения. Время, которое автомобиль будет оставаться на поверхности воды, составляет всего от 30 секунд до 2 минут;

– Как только автомобиль коснулся поверхности воды, нужно открыть окна. Электрика автомобиля в воде будет работать около 3 минут, поэтому окно успеет опуститься;

– Отстегните ремни безопасности. Если в машине дети, сначала отстегните ремень старших детей, затем младших. Старшие дети помогут младшим выбраться;

– Первыми вытаскивайте через окна детей, затем выбирайтесь сами. Алгоритм действий следующий: «ремень – дети – окно – прочь»;

– Не пытайтесь открыть двери машины – салон наполнится водой быстрее;

– Если автомобиль уходит под воду, а окно вы открыть не можете, попытайтесь разбить его любыми подручными средствами, например, металлической частью подголовника. Разбивать нужно боковые окна, нанося резкие удары в угол окна;

– Выбравшись из автомобиля в воду, всплывайте на поверхность, ориентируясь на всплывающих пузырьков воздуха – они укажут направление;

– На берегу вызывайте помощь.

Меры безопасности, если вы отправляетесь на автомобиле в дальнюю поездку зимой:

– Возьмите с собой газовый баллон с горелкой, спальный мешок или несколько одеял, котелок для кипячения воды. Если начнется метель или автомобиль сломается и не заведется, вы сможете согреться в ожидании помощи;

– Предупреждайте людей в конечном пункте, к которым вы едете;

– По дороге, где есть мобильная связь, договоритесь о звонках из контрольных точек. Если произойдет чрезвычайная ситуация, друзья будут знать, между какими населенными пунктами вы находитесь, и смогут направить спасателей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]