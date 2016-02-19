Спасатели уберегли жителей п.Тавричанка от падения гигантской сосульки (видео)
В п.Тавричанка ликвидировали ледовую достопримечательность. На здешней водонапорной башне упорно из года в год вырастает пятиметровый сталактит, сообщает "Вести: Приморье". Гигантская сосулька одних пугает, других забавляет , а коммунальные службы регулярно привлекают пожарный расчёт для борьбы с ненужным наростом.
Говорят, причина протечки - выход из строя датчиков прокачки воды, а потому происходит перелив башни. По словам очевидцев, гагантская сосулька образуется на башне уже второй раз за зиму. Последний раз ледовая угроза нависала над головами жителе поселка прошлой зимой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
12.03.2018 На жительницу Владивостока с крыши упала сосулька
-
19.02.2016 На ул. Верхнепортовой во Владивостоке сосулька, свисающая с крыши дома, угрожает пешеходам
-
22.01.2018 У жителей поселка Тавричанка из кранов течет коричневая вода
-
05.07.2018 Живность завелась в водопроводной воде поселка Тавричанка
-
25.01.2018 Жители поселка Тавричанка вынуждены мыться болотной водой
-
03.01.2018 Микроавтобус ушел под лед в районе поселка Тавричанка
Добавить комментарий