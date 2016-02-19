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Спасатели уберегли жителей п.Тавричанка от падения гигантской сосульки (видео)

В п.Тавричанка ликвидировали  ледовую достопримечательность. На здешней водонапорной башне упорно из года в год вырастает пятиметровый сталактит, сообщает "Вести: Приморье". Гигантская сосулька одних пугает, других забавляет , а коммунальные службы регулярно привлекают пожарный расчёт для борьбы с ненужным наростом.

Говорят, причина протечки - выход из строя датчиков прокачки воды, а потому происходит перелив башни. По словам очевидцев, гагантская сосулька образуется на башне уже второй раз за зиму. Последний раз ледовая угроза нависала над головами жителе поселка прошлой зимой.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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