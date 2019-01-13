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Вчера, 16:35
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Специалиста на оклад в 500000 рублей в месяц ищут для работы во Владивостоке

Специалиста на оклад в 500000 рублей в месяц ищут для работы во Владивостоке

Вакансия финансового директора во Владивостоке с окладом в 500 тысяч рублей вошла в топ-5 рейтинга самых высокооплачиваемых профессий в январе 2019 года, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт hh.ru.  При этом работодатель подчеркивает, что полмиллиона в месяц - это гарантированный оклад, к нему будет полагаться еще премия по итогам работы. Еще одним бонусом служит тот факт, что в случае успешной работы в столице Дальнего Востока работника переведут в центральный офис в Москве.

Лидером в списке стала работа акушера-гинеколога-репродуктолога в Москве по версии сайта по поиску работы HeadHunter. Соискатели предлагают специалистам данной области с опытом работы не менее трех лет от 574 тыс. рублей до вычета НДФЛ.

Второй в списке стоит вакансия в столице "технический директор" (IT-director) с заработной платой от 500 тысяч рублей на руки при наличии опыта работы более шести лет. Третью строчку занимает вакансия "менеджер по продажам нефтепродуктов" с такой же оплатой труда, опыт работы не требуется.

Четвертое место заняла вакансия "Python-разработчик", которому предлагают от $4 тысяч (около 267,5 тысячи рублей) в месяц на руки. Кандидатам необходим опыт работы в данной сфере от трех до шести лет.

В рейтинг HeadHunter также вошли вакансии в столице "командир воздушного судна" (от 300 тысяч рублей на руки) и "директор по рекламе и маркетингу" (250 тысяч рублей до вычета НДФЛ), "коммерческий директор" в Санкт-Петербурге с аналогичной зарплатой, "стоматолог-ортопед" в Ростове-на-Дону (от 200 тысяч рублей на руки), вакансия "стюардесса/стюард бизнес-авиации" (от 120 до 150 тысяч рублей до вычета НДФЛ) в Казани, "шеф-повар" в Сочи (от 100 до 150 тысяч рублей на руки).

Всего в рейтинге представлены 20 вакансий из девяти городов России. Замыкает список предложение для менеджеров по работе с корпоративными клиентами в Казани с опытом от одного года в данной области, зарплата составит от 80 до 200 тыс. рублей до вычета НДФЛ.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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