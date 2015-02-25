Как российский работодатель оценивает труд главного бухгалтера?
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob в январе проанализировал зарплаты главного бухгалтера в 70 крупнейших городах России. В этот список попал и Владивосток.
Как сообщает «Вести: Приморье», по данным Superjob, главный бухгалтер в краевом центре в среднем получает 96 000 рублей, когда его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 120 000 рублей в месяц, а коллега из Санкт-Петербурга — 104 000 рублей в месяц.
В Хабаровске главный бухгалтер в среднем получает 92 000 рублей, в Чите – 80 000 рублей в месяц.
При этом к кандидату предъявляются следующие требования: составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; составление консолидированной финансовой отчетности; внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирование; проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками.
Для того чтобы стать главным бухгалтером, необходимо: высшее профессиональное (экономическое) образование; стаж бухгалтерско-финансовой работы, в том числе на руководящих должностях, не менее пяти лет; не иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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