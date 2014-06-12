Во Владивостоке сотрудник СИЗО за взятку пытался пронести наркотик в изолятор
Приговором Ленинского районного суда г. Владивостока бывший сотрудник ФКУ СИЗО–1 ГУФСИН России по Приморскому краю осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).
Как установлено в судебном заседании, преступления совершены летом 2017 года, когда фигурант занимал должность младшего инспектора дежурной службы ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю.
Получив от лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) денежное вознаграждение в размере 3 тыс. рублей, инспектор попытался пронести на территорию изолятора наркотическое средство, чтобы сбыть его следственно-арестованному лицу. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Спрятав наркотическое средство масло каннабиса (гашишное масло) в крупном размере, используя свое служебное положение, злоумышленник прошел через контрольно-пропускной пункт СИЗО-1, однако был задержан сотрудниками оперативного отдела ГУФСИН.
Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступных деяний, суд назначил ему за содеянное 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью в сфере исполнения наказаний на срок 7 лет.
Кроме этого, суд лишил его специального звания «младший сержант внутренней службы».
Приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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