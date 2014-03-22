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Во Владивостоке задержан подозреваемый в совершении кражи и грабежей

Фото: УМВД России по г. Владивостоку

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владивостоку (Первореченский) поступило сообщение продавца магазина. Женщина заявила об ограблении.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по г. Владивостоку, утром неизвестный зашел в магазин, расположенный в районе улицы Ульяновской, открыто похитил с прилавка мобильный телефон премиум-класса и скрылся с места происшествия.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний ранее судимый житель Владивостока. В отделе полиции мужчина сознался в совершении еще одного аналогичного преступления и одной кражи.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж, совершенный с применением насилия) и частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Фигуранту уголовных дел могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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