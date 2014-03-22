Во Владивостоке задержан подозреваемый в совершении кражи и грабежей
В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владивостоку (Первореченский) поступило сообщение продавца магазина. Женщина заявила об ограблении.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по г. Владивостоку, утром неизвестный зашел в магазин, расположенный в районе улицы Ульяновской, открыто похитил с прилавка мобильный телефон премиум-класса и скрылся с места происшествия.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний ранее судимый житель Владивостока. В отделе полиции мужчина сознался в совершении еще одного аналогичного преступления и одной кражи.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж, совершенный с применением насилия) и частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Фигуранту уголовных дел могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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