В Приморье сгорел частный дом
Поздним вечером 13 января в 23.13 в пожарно-спасательную службу Ольгинского муниципального района поступило сообщение о пожаре. Очевидцы происшествия рассказали, что в посёлке Ольга на улице Пионерской горит частный дом.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю, уже через минуту (в 23.14) пожарные находились по указанному адресу и приступили к тушению. В ходе разведки было установлено, что горят: деревянная стена и фронтон дома.
В 23.24 пожар был локализован, а в 23.55 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 12 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. К тушению были привлечены 5 человек личного состава и 2 единицы техники.
Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно призывает граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнём и электрическими приборами, а также соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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