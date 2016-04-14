Краевой центр народной культуры открыл первую в этом году выставку. Это персональная экспозиция фотографа из Владивостока Леонида Звегинцева. Его любимый жанр — уличная съемка. Суету городов, потоки машин и движение людей он снимает на черно-белую пленку. Ручная работа и передовой взгляд художника — в репортаже далее.

Открытие своей первой персональной выставки Леонид Звегинцев снимает на айфон. Хотя на самом деле он любитель пленочной фотографии. Редкий вымирающий вид — шутит при знакомстве. Леонид — участник клуба «Дальномер», который объединяет таких же ценителей старины из Москвы и Петербурга.

Леонид Звегинцев, фотограф: «Это интересно, в первую очередь, потому что возможность снимать не как все — это главное в фотографии, выделяться, быть не как все. Самое важное — меня никогда не интересует объект съемки, меня интересует только готовая фотография, как объекты накладываются на плоскость, как они взаимодействуют между собой, вот эти контрасты, игра форм».

Этот снимок попал в финал краевого конкурса «Глубина резкости», который уже три года подряд проводит Краевой центр народной культуры. Леонида Звегинцева организаторы запомнили еще с первого фотофестиваля. Основной темой тогда была уличная фотография.

Наталья Макагонова, сотрудник Краевого центра народной культуры: «Один из фотографов проводил мастер-класс и представил Леонида как одного из лучших владивостокских фотографов, которые снимают в жанре стрит-фото. Но он интересен еще и тем, что он снимает на пленку. Он сам проявляет. И этот автор нам интересен тем, что он совмещает современные технологии, юность, дерзость и задор с традиционными технологиями».

Фотографию, сделанную у дверей торгового центра, кто-то посчитает неудачным кадром — спешка, смазанные фигуры. Но автор думает как раз наоборот.

Леонид Звегинцев, фотограф: «Здесь есть динамика, есть движение. Как раз то, что я люблю в фотографии. На самом деле, это игра в то, чтобы составить, как можно больше объектов, соединить их между собой, чтобы они гармонировали друг с другом, чем больше, тем лучше. Чем сложнее, тем лучше!»

Некоторые снимки Леонида Звегинцева заставят зрителя поломать голову — как это снято? А главное — что получилось в итоге? Черно-белая магическая геометрия по-новому преломляет знакомые объекты. Авторский взгляд фотографа можно оценить в Краевом центре народной культуры на улице Пушкинской. Вход свободный.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]