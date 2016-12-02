Самое интересное: Пополнение стаи пингвинов ждет приморский океанариум

Восемь новых пингвинов Гумбольдта – четыре мальчика и четыре девочки – прибыли в Приморский океанариум. После обязательного карантина птицы пополнят существующую стаю. По мнению орнитологов, в этот момент начнется самое интересное. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу океанариума.

– Новичков больше, и только поэтому они могут полностью изменить порядок, сложившийся в стае, тем более, держатся они уверенней и раскованней «старожилов», – поясняет орнитолог Приморского океанариума Ксения Любимкина. – Эти пингвины выведены в неволе и прибыли к нам из Словакии, после перелета они чувствуют себя очень хорошо, их взвесили и окольцевали. Птицы быстро адаптировались на новом месте и уже в первый час стали выходить из воды – это значит, что им комфортно, и они ничего не боятся.

Пингвины быстро адаптировались не только к новой обстановке, но и к новой пище – в первый же вечер новички съели половину суточной нормы. В Европе рацион пингвинов состоял в основном из балтийской салаки, на Дальнем Востоке новосёлов кормят корюшкой и мойвой, эта рыба подходит им по жирности и размеру. Новичков уже сейчас приучают к установленному в океанариуме принципу кормления: взял рыбку – уступи место следующему.

– Четырём из прибывших пингвинов больше полутора лет, и они уже сменили детское оперение на взрослое, одной из птиц год, а троим – полгода, – пояснила Ксения Любимкина. – Поведение у всех птиц разное, у каждой из них свой характер, и мы сразу научились отличать их друг от друга: девочки более смелые и активные, мальчики наоборот – интеллигентные, пропускают дам вперёд. Лидера в группе пока нет, но самые маленькие девочки самые задиристые и шумные, всегда бегут за рыбой первыми, расталкивая остальных.

Пингвины Гумбольдта – социальные птицы, они намного лучше себя чувствуют в больших стаях, поэтому увеличение группы пойдёт на пользу и «старым» птицам, и новичкам. Специалисты полагают, что возможно будут созданы новые союзы, но пару Паллады и Паруса вряд ли получится разбить – птицы держатся вместе с тех пор как прибыли во Владивосток зимой прошлого года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]