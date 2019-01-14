Губернатор Приморья вступил в клуб дальневосточных "косаток". Видеорепортаж Максима Каленника
У поклонников зимнего плавания и закаливания вновь появился свой дом. В Спортивной гавани Владивостока, на пляже Юбилейный открылся спортивный центр для тех горожан, которые купальный сезон не закрывают. Но если раньше их называли моржами, то сейчас - косатками.
В этом году водная гладь Амурского залива превращается в лёд очень неохотно. Поэтому владивостокская «колония пингвинов» с удочками и ледорезами в Спортивной гавани пока малочисленна. Зато от последователей косаток отбоя нет. Когда температура морской воды около ноля - для них наступает самая благодать! Именно поэтому открывшийся во Владивостоке Центр зимнего плавания и закаливания и назвали в честь красивой обитательницы морей - «Косатка-ДВ».
Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Всех с открытием купального сезона, в канун Крещения! Это замечательно, всех с праздником наступающим!»
Купальный сезон в Приморье не закрывают, а просто перезапускают. Летний постепенно становится зимним. В этом году он особенный - для всех, кто считает себя моржом, приморским тюленем или всё-таки косаткой, наконец, появился общий дом с раздевалками, сауной и кухней. В нём приятно пахнет свежим деревом, стоят тренажеры и горячий чай наливают. А за окном - в воду зовущая ледовая гладь.
Олег Глухов, любитель зимнего плавания: «Я в этом году первый раз начал закаляться! Примером был мой отец, и я начал в сентябре ходить и привыкать постепенно».
В многочисленный отряд дальневосточных косаток вступил и губернатор края. Сегодня он ныряет в компании флотского адмирала и, по совместительству - президента федерации зимнего плавания России Константина Сиденко, а также мастера спорта международного класса, директора федерации Олега Докучаева:
- С легким паром вас, говорят, сегодня водичка теплее, чем обычно?!
- Да! Губернатор нагрел, поэтому нормально!
- Можно начинать ребята! Великолепные ощущения и хочу всех поблагодарить, кто принимал участие в создании этого прекрасного комплекса зимнего плавания. Сказали, что после 38 погружений будут записывать меня. Поэтому двигаемся к цели!
Уже через два года во Владивостоке состоится первый мировой чемпионат зимнего плавания. А это как минимум два десятка стран-участниц. Владивостокские косатки гарантируют результат!
Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «У нас тут хорошая команда! Мы обязательно будем в призерах! Правда?»
Константин Сиденко, адмирал, президент Федерации зимнего плавания России: «Да, наши сейчас выступают в Китае на международных соревнованиях, вернутся с медалями!»
Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Болейте ребята! Наши не подведут!»
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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