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Трутнев подготовит для президента предложения по переезду полпредства ДФО

Трутнев подготовит для президента предложения по переезду полпредства ДФО

Вице-премьер - полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подготовит предложения по переезду аппарата полпредства из Хабаровска во Владивосток с учетом затрат и целесообразности. Решение будет принимать президент России, сообщил Трутнев в интервью "Российской газете".

Как сообщает ТАСС, президент России Владимир Путин 13 декабря подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. Во второй половине декабря вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поставил полпредству задачу переехать во Владивосток в течение года.

"По поводу ведомств, которые умно излагают, что они не планируют переезд, я бы вспомнил рекламу "Иногда лучше промолчать". Это указ президента России. Ему я и буду готовить предложения, с пониманием затрат на переезд и его целесообразности, а он примет решение. И ровно его мы будем выполнять, а точно не рассуждения руководителей ведомств", - сказал Трутнев.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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