Специалисты выявили опасные для жизни человека бактерии в любимых котлетах приморцев

«Приморской межобластной ветеринарной лабораторией» Управления Россельхознадзора в ходе проведения лабораторных исследований проб, отобранных от партии котлет из кижуча производителя из Большого Камня, выявлены опасные бактерии листерии.

Пробы от партии общим весом в 60 кг отобраны государственным инспектором Россельхознадзора в присутствии производителя – индивидуального предпринимателя, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ведоства. В полуфабрикатах подтверждено наличие листерии, что является серьезным нарушением.

Выявления свидетельствуют о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции, а также о не соблюдении необходимых санитарных норм на производстве.

Информацию передали производителю и по месту отбора проб для предотвращения реализации небезопасной продукции. Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области направит информационное письмо по факту выявления продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, в Федеральную службу по аккредитации на отзыв декларации на серийный выпуск продукции.

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Листерия – возбудитель смертельно опасного заболевания человека листериоза. Листерии считаются особо опасными, так как способны выжить при низкой температуре. Для снижения риска инфицирования листериозом необходимо подвергать пищу тщательной термической обработке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]