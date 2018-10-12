Специалисты выявили опасные для жизни человека бактерии в любимых котлетах приморцев
«Приморской межобластной ветеринарной лабораторией» Управления Россельхознадзора в ходе проведения лабораторных исследований проб, отобранных от партии котлет из кижуча производителя из Большого Камня, выявлены опасные бактерии листерии.
Пробы от партии общим весом в 60 кг отобраны государственным инспектором Россельхознадзора в присутствии производителя – индивидуального предпринимателя, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ведоства. В полуфабрикатах подтверждено наличие листерии, что является серьезным нарушением.
Выявления свидетельствуют о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции, а также о не соблюдении необходимых санитарных норм на производстве.
Информацию передали производителю и по месту отбора проб для предотвращения реализации небезопасной продукции. Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области направит информационное письмо по факту выявления продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, в Федеральную службу по аккредитации на отзыв декларации на серийный выпуск продукции.
***
Листерия – возбудитель смертельно опасного заболевания человека листериоза. Листерии считаются особо опасными, так как способны выжить при низкой температуре. Для снижения риска инфицирования листериозом необходимо подвергать пищу тщательной термической обработке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
09.01.2019 Особо опасные бактерии выявлены в продукции крупного приморского производителя
-
25.12.2018 В приморских сливках и твороге выявлена кишечная палочка
-
21.12.2018 Смертельно опасный возбудитель обнаружен в свинине, прибывшей в Приморье из Тамбовской области
-
18.12.2018 Бактерии группы кишечной палочки выявлены в соленом шпике во Владивостоке
-
30.11.2018 Кишечная палочка приехала в Приморье в сыроподобном продукте из Алтайского края
-
12.10.2018 Возбудитель смертельно опасного заболевания обнаружен в продукции приморского производителя
Добавить комментарий