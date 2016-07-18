1,3 млрд рублей запланировали в бюджете Приморья на выплаты семьям с третьим ребенком

По данным на конец 2018 года получателями ежемесячного пособия за третьего (или последующего) ребенка являются более 9,5 тысяч семей в Приморье. Выплаты будут продолжены и в текущем году.

Данную меру социальной поддержки можно оформить единожды, на одного ребенка, ставшего третьим или последующим в семье. Право на выплату предоставляется семьям с российским гражданством, в которых доход на каждого ее члена не превышает величину среднедушевого дохода населения в Приморье. По информации краевого департамента труда и социального развития, в 2018 году его размер составил 33 738 рублей.

Ежемесячно многодетные родители получают по 13 860 рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Это хорошая прибавка к бюджету многодетной семьи, в том числе и усыновившим малыша», – считает и.о. директора департамента Светлана Красицкая и напоминает, что эта мера социальной поддержки действует до трехлетия ребенка.

Выплата на третьего (или последующего) ребенка появилась в Приморском крае во исполнение майского Указа Президента России в 2013 году. С этого времени более 17 тысяч многодетных приморцев стали получателями пособия.

Вместе с тем, в январе нынешнего года в Приморье приступили к реализации еще одного документа, который касается многодетных. Новый краевой закон, разработанный по поручению Губернатора Олега Кожемяко, существенно расширяет меры соцподдержки таких семей и снижает ряд требований, необходимых для их оформления. В частности, теперь получить различные выплаты и компенсации, закрепленные этим документом, могут семьи со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума.

Как считает врио вице-губернатора Ирина Медведева, единый документ, в котором собраны действующие ранее и новые меры соцподдержки, позволит многодетным родителям проще ориентироваться в вопросах социальной поддержки.

«А изменения требования к доходам существенно увеличивает число семей, у которых есть право на государственную помощь», – подчеркивает она.

Специалисты напоминают: по всем вопросам социальной поддержки необходимо обращаться в отделы приема краевого Центра социальной поддержки населения, а также в многофункциональные центры по месту жительства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]