Трое дебоширов из бара в центре Владивостока пойдут под суд за оскорбление росгвардейцев

Во Владивостоке завершено расследование в отношении трех местных жителей, обвиняемых в оскорблении представителей власти возле ночного клуба, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

Расследование уголовного дела в отношении трех мужчин завершено. Они обвиняются в оскорблении представителя власти.

По версии следствия, 1 ноября 2018 года возле ночного клуба на улице Семеновская в городе Владивостоке трое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили дебош и публично оскорбили прибывших на место происшествия сотрудников Росгвардии.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]