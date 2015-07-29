Рекордное число иностранных туристов посетили Приморье в 2018 году

Приморский край установил новый рекорд по приему иностранных путешественников – в минувшем году регион принял около 780 тысяч зарубежных гостей. Прирост составил 20%. Это максимальный объем иностранного турпотока, зафиксированный в крае за последние 10 лет. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Основной рост отмечен на направлении из Республики Корея. С января по декабрь прошлого года в Приморье побывали свыше 220 тысяч путешественников. Это на 120% больше, чем в предыдущем году. Стоит отметить, что небывалый рост интереса южнокорейских туристов к краю наблюдается уже третий год подряд. По словам директора департамента туризма Константина Шестакова, способствует этому активная и разноплановая работа на южнокорейском рынке.

Турпотенциал края был представлен на тематических международных азиатских выставках, проведены несколько фам-туров для туроператоров и представителей авиакомпаний из Республики Корея. Авиакомпании, которые вышли на приморский рынок, внесли значимый вклад в продвижение Приморья региона в Корее. Особое место в этой работе занимает взаимодействие с блогерами и молодежными поп-группами Республики Корея. Регион уже стал настоящей сценической площадкой для них – здесь сняты несколько клипов, которые набрали миллионы просмотров в интернете.

Положительная динамика наблюдается и на японском направлении. За 12 месяцев прошлого года край принял свыше 20 тысяч гостей из Страны восходящего солнца. Прирост составил 15%.

Самым многочисленным по-прежнему остается турпоток из Китайской Народной Республики. В прошлом году в край въехали около 422 тысяч человек из этой страны, 365,5 тысяч из них – с туристскими целями. Показатель остался на уровне прошлого года.

Стоит отметить, что в несколько раз выросло количество граждан Германии, побывавших в Приморье. С января по декабрь край посетили почти 900 туристов из этого государства. Это на 200% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Также край принял на 40% больше граждан Австралии: в течение 2018 года с Приморьем познакомились почти тысяча человек из этой страны, в 2017 – почти 700.

Перед отраслью стоит амбициозная задача – к 2022 году довести объем годового турпотока в край до 10 миллионов человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]