Анонс на 15 января

15 января во Владивостоке у мемориального комплекса «Боевая слава ТОФ» (Корабельная набережная) в 12.00 будет дан старт эстафете «Дорога памяти», посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

15 января — День образования Следственного комитета Российской Федерации.

15 января г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Йокерит» Хельсинки. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.

15 января — День рождения Википедии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]