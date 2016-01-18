Анонс на 15 января
15 января во Владивостоке у мемориального комплекса «Боевая слава ТОФ» (Корабельная набережная) в 12.00 будет дан старт эстафете «Дорога памяти», посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
15 января — День образования Следственного комитета Российской Федерации.
15 января г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Йокерит» Хельсинки. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.
15 января — День рождения Википедии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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