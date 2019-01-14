Во Владивостоке погиб рыбак
Несчастный случай произошел возле острова Коврижка (так называют его местные жители).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, в 14 января в 11.43 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение от очевидца о том, что в районе острова Скребцова в акватории Амурского залива провалился под лёд рыбак.
На место происшествия были направлены инспекторы ГИМС МЧС России по Приморскому краю и спасатели краевой поисково-спасательной службы.
В 12.40 тело утонувшего рыбака было поднято спасателями, доставлено на берег и передано сотрудникам полиции.
К работам было привлечено 10 человек и 4 единицы техники.
Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от выхода и выезда на лёд, тем самым подвергая жизнь опасности.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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