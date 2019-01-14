"Вести: Приморье": Зачем в Приморье распускают слухи о ядерном могильнике для отходов из Японии?

Зачем в Приморье распускают слухи о ядерном могильнике для отходов из Японии? Откуда он, пустой радиоактивный звон?

Существует федеральный закон, который запрещает ввоз в РФ любых ядерных отходов и продуктов их переработки.

Дальневосточный центр кондиционирования и долговременного хранения в бухте Разбойник строит новый суперсовременный объект для того, чтобы утилизировать ядерные отходы в Приморье, а затем и вовсе вывезти их за пределы края!

Население Приморья и Дальнего Востока может не волноваться об экологической обстановке, - утверждают специалисты.

Специальный материал на эту тему смотрите в программе "Вести: Приморье, сегодня, 14 января, в 20.45 на канале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]