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Карантин: Вспышка опасной болезни в крупном агрохолдинге Приморья. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко

Экстренная вакцинация крупных домашних животных проходит в Приморье. Лекарство против вируса ящура колют коровам, баранам и свиньям в населенных пунктах, которые оказались в зоне риска. Напомним, в селе Григорьевка, в крупном агрохолдинге Приморья, зафиксировали вспышку ящура. Последствия свиной чумы сейчас устраняют ветеринарные специалисты.

Работа в карантине. Крупный агрохолдинг Приморья недоступен для чужаков. Вход и выход с территории предприятия разрешен только ветеринарным специалистам. Внутри — вирус ящура. Заражена 481 свинья.

Сейчас ветеринары готовят животных и необходимые материалы для утилизации. Это сделают в ближайшее время. Пока на территории свинокомплекса действует карантин. Ветеринарные специалисты обследовали и другие свиноводческие предприятия в Приморье и заключили: новых вспышек заболевания не выявлено. Сейчас активная работа идет в селах, которые попали в зону угрозы заражения. В населенных пунктах в радиусе 30 километров от очага ящура специалисты осматривают скот и вакцинируют восприимчивых животных. Уже обследовано более 3,5 тысяч голов.

Владимир Архипов, глава Михайловского района Приморского края: «Все необходимые мероприятия сейчас проводят ветеринарные специалисты».

Сейчас на животноводческом комплексе продолжают проводить дезинфекцию. Ветеринары, местная администрация и представители агрохолдинга держат ситуацию на контроле, предполагается, что карантин снимут не раньше, чем через месяц.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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