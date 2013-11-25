Радиоактивные отходы из-за рубежа ввозиться в Приморье не будут! Об этом заявили в РосРАО. Информация о том, что в крае построят ядерный могильник для опасных отходов из Японии уже несколько дней распространяется по социальным сетям и будоражит приморцев. Разбираться в этой истории в Дальневосточный центр по обращению с радиоактивными отходами отправился наш корреспондент.

Приморский край, залив Стрелок, бухта Разбойник. Это место уже давно можно рассмотреть во всех подробностях на космических снимках международных интернет-ресурсов. Здесь и находится Дальневосточный центр по обращению с радиоактивными отходами. На режимный объект всех подряд, конечно, не пускают, но по спецпропуску — добро пожаловать.

Отсеки атомных подлодок с радиоактивными элементами еще с '90-х годов здесь хранятся. А твердые радиоактивные отходы спрятаны под бетонными укрытиями в этих сопках с '60-х. Для переработки внушительных объемов еще «советского ядерного добра» в бухте Разбойник 19 лет назад открыли пункт долговременного хранения реакторных отсеков. Каждый из них будет храниться здесь 70 лет. По оценкам атомщиков, именно столько лет требуется, чтобы их содержимое перестало нести радиационную опасность.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Существует федеральный закон, который запрещает ввоз на территорию страны любых ядерных отходов и продуктов их переработки. Что касается японской стороны, работа ведется с 2012 года, они оказывают помощь, будет поставляться оборудование и все эти призывы и петиции, кроме как политическим шоу не назовешь. Кто-то хочет распиариться на этих провокационных слухах».

Только за последние 18 лет усилиями ДальРАО на Дальнем Востоке утилизировано 69 атомных субмарин, вывезено 30 эшелонов накопленного ядерного топлива, переработано более 10 тысяч кубометров сложнейших жидких радиоактивных отходов, завершено размещение на безопасное хранение твердых радиоактивных отходов в специальном пункте временного хранение, которые раньше находились под открытым небом.

- Но ресурс действующих хранилищ радиоактивного добра практически исчерпан. Чтобы решить эту проблему в бухте, Разбойник решено построить Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения. Главная цель масштабного проекта — радиационная безопасность на Дальнем Востоке и полный вывоз РАО с территории региона.

Константин Сиденко, директор Дальневосточного центра по обращению с ядерными отходами ДальРАО: «Наследие холодной войны приходит к своему завершению. Конечно, будут выводиться из состава флота другие лодки и мы будем их утилизировать. Говорить о том, что мы наносим экологический вред, не приходится. Все делается и расписано детально, и очень высококвалифицированный персонал, который долгое время служил на атомном флоте и постоянно проходит обучение в академии РосАТОМа. Население края и всего ДВФО может не беспокоиться».

Япония, являясь нашей соседкой, не меньше приморцев заинтересована в экологической безопасности региона — у нас общее море и границы, и ее финансовое участие в экологическом и сложном технологическом проекте понятно. Строительство Дальневосточного центра кондиционирования и длительного хранения радиоактивных отходов завершат в 2020 году. Но и сейчас в бухте Разбойник продолжают в обычном режиме утилизировать атомные подлодки. Радиационный фон в округе даже ниже нормы, а всего в трехстах метрах отсюда, у берега, рыбаки уже который год спокойно ловят вполне здоровую корюшку. И, как говорят, ни они, ни рыба не фонят и не светятся.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]