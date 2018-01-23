За неделю в Приморье отстранены от управления 197 нетрезвых автомобилистов

Вождение в нетрезвом виде является серьезным правонарушением, которое может спровоцировать аварийную ситуацию на дороге и привести к трагедии. За прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления транспортным средством и привлекли к административной ответственности 197 нетрезвых автомобилистов. Пьяная бравада стала причиной одной автоаварии с пострадавшими (ДТП зарегистрировано во Фрунзенском районе Владивостока). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Так, 13 января на острове Русский 19-летний водитель автомобиля «Хонда Фит» не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. По предварительным данным, двигаясь со стороны поселка Воевода в направлении Университетского проспекта, молодой человек нарушил скоростной режим. Кроме того, водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В результате автоаварии травмирован сам водитель, а также 18-летняя пассажирка. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем с признаками алкогольного опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на такие сообщения.

Телефоны:

102: г. Владивосток, Находкинский, Артемовский городские округа.

102: г. Фокино, Спасский, Хасанский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский, Кировский, Чугуевский, Кавалеровский, Михайловский районы, Лесозаводский, Дальнегорский городские округа.

112: Уссурийский городской округ, Октябрьский, Пожарский, Надеждинский, Дальнереченский, Черниговский, Партизанский районы,

г. Партизанск, Арсеньевский городской округ.

120: г. Большой Камень.

Неравнодушие и бдительность всех участников дорожного движения заставят нарушителей закона задуматься о том, что на проезжей части их могут заметить не только сотрудники Госавтоинспекции, но и простые граждане, которым не безразлична безопасность на дорогах.

Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю 8 (423) 240-10-00.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]