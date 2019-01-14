Во Владивостоке грузовик перевернулся на скользкой дороге
Грузовик перевернулся на спуске от дома №60 к дому №62 по улице Луговой во Владивостоке.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol_125rus, в районе дома по улице Луговая, 60 прорвало канализацию, и воды хлынули по дороге. С тех пор прошел уже месяц, а лед так никто не очистил с проезжей части. Водитель не смог на льду затормозить и врезался в косогор в результате чего перевернулся.
О пострадавших не сообщается.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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