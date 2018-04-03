Особый противопожарный режим ввели в трех районах Приморья

В трех муниципалитетах Приморья во вторник, 15 января, введен особый противопожарный режим. Как сообщили в админи страции края, особый противопожарный режим введен в Октябрьском и Партизанском районах, Уссурийском городском округе. Режим предполагает запрет на разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований, запрет проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ, в том числе предусматривающих привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов.

С начала года в Приморье зарегистрировано 166 тепловых аномалий, потушены 11 лесных пожаров.

По словам специалистов, основной причиной всех возгораний стал человек. Сухих гроз в Приморье в это время нет, они, как правило, происходят в июне.

Люди, находясь в лесах, могут бросить непотушенный окурок, не до конца сжигают за собой мусор, оставляют стеклянные отходы, которые притягивают солнечные лучи, провоцируя возгорание.

«Сегодня по поручению губернатора усилена работа муниципалитетов по защите от пожаров. На территориях убирается мусор, проводится ревизия сил и средств пожаротушения. По краю сформированы 259 сводных отрядов спасателей совместно с МЧС – это группировка по защите края от природных пожаров», – отметили в администраци края.

Для тушения пожаров в 2018 году из краевого бюджета на закупку техники, дооборудование пожарно-химических станций и создание одной новой станции было направлено 103 миллиона рублей. Сейчас в крае работают шесть ПХС.

Специалисты напоминают: важно сообщать о возникновении природных пожаров, так как при раннем тушении ущерб будет минимальным. Мониторинг показывает, что зачастую граждане выкладывают информацию о горении в социальные сети, но не обращаются к пожарным. Сообщить о пожаре можно по единому телефону «112», либо на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00. Также существует бесплатное мобильное приложение «Берегите лес».

Напомним, с 11 января решением краевой КЧС под руководством губернатора Олега Кожемяко в 19 муниципалитетах Приморья объявлено открытие пожароопасного сезона на части земель лесного фонда.

Справочно: Введение противопожарного режима ведет к увеличению наказаний за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Так, административная ответственность для физических лиц в обычной ситуации от 1,5 до 3 тысяч рублей увеличивается до 4-5 тысяч. Для должностных лиц в обычной ситуации от 10 до 20 тысяч рублей, в условиях противопожарного режима – 20-40 тысяч рублей, для юридических – увеличивается с 50-200 тысяч рублей до 300-500 тысяч рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]