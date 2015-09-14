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Тело пропавшего жителя Владивостока нашли в голубятне

Тело пропавшего жителя Владивостока нашли в голубятне

Подозреваемых в жестоком убийстве пожилого горожанина продолжают разыскивать сотрудники полиции. Перемотанное скотчем тело погибшего было обнаружено в голубятне возле жилого дома. 

Как сообщает "Вести: Прморье" со ссылкой на VL.ru, преступление произошло в одном из домов на улице Тунгусской. Местный житель сообщил в полицию о том, что не мог найти своего пожилого соседа: в одной из квартир была открыта дверь, а хозяина не было дома. Мужчина также добавил, что в жилище перевернуты все вещи. 

Прибывшие на место происшествия стражи порядка начали поиск пропавшего и вскоре в расположенной рядом с домом голубятне обнаружили перемотанный труп 60-летнего хозяина квартиры с телесными повреждениями. Рядом с телом был найден молоток, а также два ружья, принадлежавшие погибшему. 

Один из местных жителей рассказал, что незадолго до исчезновения потерпевшего видел в подъезде двух подозрительных мужчин в медицинских масках, чьи приметы он описал стражам порядка. 

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Поиски подозреваемых в преступлении продолжаются.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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