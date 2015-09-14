Тело пропавшего жителя Владивостока нашли в голубятне

Подозреваемых в жестоком убийстве пожилого горожанина продолжают разыскивать сотрудники полиции. Перемотанное скотчем тело погибшего было обнаружено в голубятне возле жилого дома.

Как сообщает "Вести: Прморье" со ссылкой на VL.ru, преступление произошло в одном из домов на улице Тунгусской. Местный житель сообщил в полицию о том, что не мог найти своего пожилого соседа: в одной из квартир была открыта дверь, а хозяина не было дома. Мужчина также добавил, что в жилище перевернуты все вещи.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка начали поиск пропавшего и вскоре в расположенной рядом с домом голубятне обнаружили перемотанный труп 60-летнего хозяина квартиры с телесными повреждениями. Рядом с телом был найден молоток, а также два ружья, принадлежавшие погибшему.

Один из местных жителей рассказал, что незадолго до исчезновения потерпевшего видел в подъезде двух подозрительных мужчин в медицинских масках, чьи приметы он описал стражам порядка.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Поиски подозреваемых в преступлении продолжаются.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]