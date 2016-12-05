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В Приморье пришли морозы и сильный ветер

В Приморье пришли морозы и сильный ветер

В течение дня вторника над Приморьем будет смещаться циклон. Осадки распространятся на большую часть края. Пройдет небольшой, местами возможен умеренный снег. Ближайшей ночью циклон переместится на акваторию Японского моря и здесь начнет интенсивно углубляться. В Приморье усилится ветер. За циклоном вторгнется холодная воздушная масса с севера, и в Приморском крае существенно похолодает. Ночи станут морозными −18…−31 °C, на побережье −10…−16 °C. Дневная температура понизится до −3…−15 °C.

Во Владивостоке, несмотря на календарь, погода радует весенним теплом, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду. Максимальные температуры воздуха держатся в пределах 0…−3 °C. В ночные часы столбики термометров опускаются до −5…−9 °C.

Утром 15 января в городе прошел долгожданный снег. В ближайшие сутки во Владивостоке вновь установится погода без осадков. Температурный фон понизится на 3–5 градуса. Сильный северный ветер добавит ощущение холода. В связи с усилением ветра в ближайшие сутки в Амурском и Уссурийском заливах возможен отрыв припайного льда. Низкие температуры в сочетании с сильным ветром могут привести к быстрому обледенению судов в северной части Японского моря.

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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