Приморец лишился свободы за неуплату алиментов дочери

В Приморье в отделе судебных приставов по Уссурийскому городскому округу находится исполнительное производство, возбужденное в отношении гражданина Г. о выплате алиментов на содержание 12-летней дочери ежемесячно в размере 1/2 величины прожиточного минимума.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ФССП по Приморскому краю, зная о решении суда и являясь платежеспособным, отец сознательно не выплачивал алименты. Ранее мужчина уже был привлечен к административной ответственности по ч.1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Тогда приморец не сделал для себя должных выводов. Иногда он перечислял денежные средства на содержание ребенка, но эти выплаты не соответствовали размеру обязательных ежемесячных перечислений. В результате у него образовалась задолженность в размере около 40 тысяч рублей.

На основании этих фактов дознаватель ОСП по Уссурийскому городскому округу возбудил в отношении неплательщика уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ(Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал фигуранта виновным и приговорил его к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Стоит отметить, что наказание не освобождает подсудимого от ответственности перед дочерью, мужчине все равно предстоит выплатить задолженность в полном объеме.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]