Годовалый ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в Приморье
В дежурную часть отдела МВД России по Пограничному району поступило сообщение о наезде на препятствие легкового автомобиля в районе дома №141 на улице Советской в поселке Пограничный.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, по предварительным данным, 36-летний мужчина не справился с управлением автомобиля "Тойота Платц", в результате чего совершил наезд на дерево. В момент автоаварии помимо водителя в салоне "Тойоты" находились двое пассажиров: 26-летняя женщина и годовалый мальчик. Ребенок был на руках у матери, сидевшей на заднем пассажирском сидении за водителем. В результате удара все трое участников происшествия получили серьезные травмы, им потребовалась госпитализация. Пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности, ребенок перевозился без детского удерживающего устройства.
Стаж вождения водителя Тойота – 18 лет, в течение года он 3 раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе по ст.12.6 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности).
ДТП произошло в светлое время суток на участке с сухим асфальтовым покрытием.
По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
По данным Госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 45 автоаварий: 38 - с материальным ущербом, 7 – с пострадавшими. Погибших нет, 9 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 2 несовершеннолетних. Повреждено 83 транспортных средства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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