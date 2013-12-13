В Приморье будут проводить экспертизу произведений искусства и частных коллекций
Сектор экспертизы произведений искусства и частных коллекций создан в Экспертно-аналитическом центре Дальневосточного федерального университета (ЭАЦ ДВФУ). Ученые Школы искусств и гуманитарных наук (ШИГН) ДВФУ с привлечением широкого круга специалистов и оборудования смогут проводить официальную экспертизу предметов культурного наследия и подтверждать их качество.
Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ДВФУ, университет создает постоянную площадку для общения экспертов и коллекционеров. Это позволит увлеченным собирателям получить новую информацию о своих раритетах и повысить качество коллекций.
Заместитель директора ШИГН Кирилл Колесниченко отметил, что ДВФУ обладает широким пулом специалистов, оборудованием и связями с научными организациями для проведения самых сложных технических экспертиз. Работа будет выполняться с соблюдением всех формальных процедур (оформлением технического задания, заключением договора, составлением актов приема-передачи, выдачей экспертных заключений) и станет для обладателей коллекций официальным подтверждением качества их собраний.
«Работа с экспертами позволяет собирателям грамотно обращаться со своими коллекциями, демонстрировать их, делать цифровые копии, каталоги, систематизировать, создавать паспорт коллекции. Печать Дальневосточного федерального университета и подписи авторитетных экспертов придадут официальный статус и подтвердят качество коллекции», — отметила начальник отдела дополнительного профессионального образования ШИГН Наталия Воеводина.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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