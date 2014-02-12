Восьмимесячной пациентке спасской больницы заменили кроватку после звонка из департамента зравоохранения

Бурю негодования вызвала у приморцев фотография, сделанная в инфекционном отделении для детей города Спасска-Дальнего. Фото детской кроватки, в которую нужно было положить восьмимесячного ребенка, выложила в социальную сеть мать маленького пациента.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на primorye_online, ознакомившись с данной фотографией, департамент здравоохранения Приморья связался с руководством Спасской городской больницы по данному инциденту. В больнице уточнили, что в отделении в 2018 году сделан ремонт. На 2019 год запланирована замена мебели, в том числе и кроватей.

После звонка из администрации края, пациентке, которая выложила фото в Сеть, поставили новую кроватку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]