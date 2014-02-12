Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:16
  0

Восьмимесячной пациентке спасской больницы заменили кроватку после звонка из департамента зравоохранения

Восьмимесячной пациентке спасской больницы заменили кроватку после звонка из департамента зравоохранения

Фото: primorye_online

Бурю негодования вызвала у приморцев фотография, сделанная в инфекционном отделении для детей города Спасска-Дальнего. Фото детской кроватки, в которую нужно было положить восьмимесячного ребенка, выложила в социальную сеть мать маленького пациента.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на primorye_online, ознакомившись с данной фотографией, департамент здравоохранения Приморья связался с руководством Спасской городской больницы по данному инциденту. В больнице уточнили, что в отделении в 2018 году сделан ремонт. На 2019 год запланирована замена мебели, в том числе и кроватей.

После звонка из администрации края, пациентке, которая выложила фото в Сеть, поставили новую кроватку.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря