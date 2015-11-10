На границе служебная собака Лора нашла когти медведя в пачке сигарет у гражданина КНР
Шесть когтей медведя в пачке от сигарет пытался вывезти гражданин КНР в Китай в пункте пропуска Полтавка. Уссурийские таможенники предотвратили попытку незаконного вывоза объектов дикой фауны.
Гражданин КНР привлек внимание не только сотрудников, но и служебной собаки Лоры. Четвероногого помощника заинтересовала куртка мужчины. При досмотре в кармане куртки таможенники обнаружили пачку сигарет с когтями животного (предположительно, медведя).
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Ирину Кульчицкую, пресс-секретаря Уссурийской таможни, мужчина сознался, что знал о запрете на вывоз дериватов, поэтому и спрятал когти от таможенников.
Уссурийская таможня в отношении гражданина КНР возбудила дело об административном правонарушении. Нарушителю грозит штраф — до трехкратного размера стоимости товаров и конфискация. Когти изъяты, направлены на экспертизу.
Когти гималайского и бурого медведя используют в Китае для производства лекарственных средств, применяемых в традиционной медицине. Кроме того, коготь медведя — популярный оберег.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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