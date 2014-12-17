Дополнительные рейсы внутренней авиации вводят в Приморье в январе

В Приморье в январе вводятся дополнительные рейсы внутрикраевой авиации. Полеты будут выполнены в Пластун, Дальнегорск и Терней.

Как сообщили в администрации края, рейсы вводятся исходя из потребностей пассажиров. Дополнительные полеты выполнит авиакомпания «Аврора» по следующему расписанию:

– Владивосток – Пластун 17 января. Вылет из Владивостока – в 12.40, прибытие в Пластун – в 14.25, вылет в обратном направлении – в 14.50.

– Владивосток – Дальнегорск 18 января. Время вылета из Владивостока – 9.05, прибытия в аэропорт Дальнегорска – 10.35. Вылет из Дальнегорска в обратном направлении – в 11.00.

– Владивосток – Терней 20 января. Вылет из Владивостока – в 14.10, прибытие в Терней – в 16.00, вылет из Тернея в обратном направлении – в 16.25.

Благодаря субсидированию из краевого бюджета, стоимость авиабилета из Владивостока в Пластун составляет 2 082 рубля, в Дальнегорск – 2 076 рублей, в Терней – 2 397 рублей.

В 2019 году на субсидирования полетов краевой авиации из регионального бюджета будет направлено 200 миллионов рублей.

В настоящее время в Пластун «Аврора» выполняет полеты два раза в неделю, в Дальнегорск – ежедневно, в Терней – шесть раз в неделю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]