Дополнительные рейсы внутренней авиации вводят в Приморье в январе
В Приморье в январе вводятся дополнительные рейсы внутрикраевой авиации. Полеты будут выполнены в Пластун, Дальнегорск и Терней.
Как сообщили в администрации края, рейсы вводятся исходя из потребностей пассажиров. Дополнительные полеты выполнит авиакомпания «Аврора» по следующему расписанию:
– Владивосток – Пластун 17 января. Вылет из Владивостока – в 12.40, прибытие в Пластун – в 14.25, вылет в обратном направлении – в 14.50.
– Владивосток – Дальнегорск 18 января. Время вылета из Владивостока – 9.05, прибытия в аэропорт Дальнегорска – 10.35. Вылет из Дальнегорска в обратном направлении – в 11.00.
– Владивосток – Терней 20 января. Вылет из Владивостока – в 14.10, прибытие в Терней – в 16.00, вылет из Тернея в обратном направлении – в 16.25.
Благодаря субсидированию из краевого бюджета, стоимость авиабилета из Владивостока в Пластун составляет 2 082 рубля, в Дальнегорск – 2 076 рублей, в Терней – 2 397 рублей.
В 2019 году на субсидирования полетов краевой авиации из регионального бюджета будет направлено 200 миллионов рублей.
В настоящее время в Пластун «Аврора» выполняет полеты два раза в неделю, в Дальнегорск – ежедневно, в Терней – шесть раз в неделю.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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