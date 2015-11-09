Двое иностранцев пытались пересечь границу на Хасане и были пойманы

Хасанским районным судом вынесен приговор двум иностранным гражданам, которые признаны винновыми в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы Российской Федерации, совершенное группой лиц). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено на суде, обвиняемые пересекли границу в районе Хасанского района (севернее н.п. Камышовый).

Так, нарушители действовали группой лиц по предварительному сговору, с целью перемещения за деньги с территории России партии сушеного трепанга.

«После того, как их действия были обнаружены сотрудниками ПУ ФСБ России по Приморскому краю, злоумышленники предприняли попытку скрыться, чтобы избежать наказания за содеянное, однако были задержаны», - рассказали в прокуратуре.

Суд признал обоих виновными в совершении указанных преступных деяний. С учетом изменений, внесенных краевым судом, подсудимые приговорены к 2 годам 10 месяцам лишения свободы каждый с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор считается вступившим в законную силу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]