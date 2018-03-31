«Вести: Приморье»: Всем ли хватит субсидированных авиабилетов?
Ажиотаж в кассах «Аэрофлота»: компания открыла продажу субсидированных билетов. Приморцы сверяют очередь по спискам и дежурят у входа, чтобы выкупить желанные билеты. Чем вызван такой ажиотаж, и всем ли желающим хватит билетов за полцены? Специальный материал на эту тему смотрите в программе «Вести: Приморье» в 20.45 на канале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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