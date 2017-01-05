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Анонс на 16 января

16 января в пгт Славянка Хасанского района откроется выставка уникальных фотографий известного натуралиста Юрия Шибнева. На событии, приуроченном к празднованию Дня заповедников и национальных парков, будут представлены первые в истории снимки дальневосточных леопардов в дикой природе. 

16 января г. Химки. БК «Химки-Подмосковье» Московская область - БК «Спартак-Приморье» Владивосток. Суперлига – Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2018/19.

16-17 января г. Арсеньев, стадион «Восток». ХК «Восток» - ХК «Саяны». Всероссийские соревнования по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги. Начало в 13.00.

16 января — Всемирный день «The Beatles».

16 января — День Ледовара.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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