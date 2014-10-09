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На харассмент в России стали жаловаться реже

На харассмент в России стали жаловаться реже

Фото: Правда.Ру

11 лет назад на то, что им пришлось пережить сексуальные домогательства на работе, жаловались 12% работающих россиян, сегодня эта цифра более чем в 2 раза ниже — 5%. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения страны, передает «Вести: Приморье».

Никогда не сталкивались с харассментом 89% опрошенных. Приходилось оказываться в такой ситуации каждому двадцатому россиянину (5%). 6% отказались отвечать на вопрос.

Женщины чаще признаются, что подвергаются сексуальным домогательствам на работе (8 и 3% соответственно). Число жертв харассмента растет с увеличением возраста опрошенных: 4% среди молодежи до 24 лет и 7% среди тех, кто перешагнул 45-летний рубеж.

Публичное внимание к фактам харассмента, похоже, способствует снижению остроты проблемы. В 2008 году о сексуальных домогательствах говорили 12% опрошенных, в 2014 — 9%, сегодня — 5%. Женщин, ставших жертвами харассмента, 11 лет назад было 18%, в 2014 году — 11%, сегодня — 8%. В силу небольшого профессионального опыта молодежь о харассменте говорит реже, чем более зрелые респонденты. Однако в решении проблемы харассмента обнадеживает тот факт, что именно молодежь сталкивается с домогательствами все реже. За 11 лет число жертв харассмента снизилось в 2,5 раза среди опрошенных до 24 лет (с 10 до 4%) и в 2,6 раза среди респондентов в возрасте 25—34 лет (с 13 до 5%).

Опрос был проведен по всей России в 441 населенном пункте с 10 по 14 января 2019 года, на вопросы ответили 3000 респондентов.

Вопрос: «Приходилось ли вам лично сталкиваться с сексуальными домогательствами на работе со стороны руководства (харассментом)?»

2019

Вариант ответа

Все

Пол

Возраст, лет

муж

жен

до 24

25—34

35—44

45 и старше

Да

5%

3%

8%

4%

5%

6%

7%

Нет

89%

92%

86%

92%

90%

88%

87%

не хочу отвечать

6%

5%

6%

4%

5%

6%

6%

 

2014

Вариант ответа

Все

Пол

Возраст, лет

муж

жен

до 24

25—34

35—44

45 и старше

да

9%

6%

11%

6%

9%

9%

10%

нет

85%

88%

82%

87%

86%

85%

82%

не хочу отвечать

6%

6%

7%

7%

5%

6%

8%

 

2008

Вариант ответа

Все

Пол

Возраст, лет

муж

жен

до 24

25—34

35—44

45 и старше

да

12%

6%

18%

10%

13%

14%

11%

нет

83%

89%

77%

85%

83%

81%

82%

не хочу отвечать

5%

5%

5%

5%

4%

5%

7%
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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