На харассмент в России стали жаловаться реже
11 лет назад на то, что им пришлось пережить сексуальные домогательства на работе, жаловались 12% работающих россиян, сегодня эта цифра более чем в 2 раза ниже — 5%. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения страны, передает «Вести: Приморье».
Никогда не сталкивались с харассментом 89% опрошенных. Приходилось оказываться в такой ситуации каждому двадцатому россиянину (5%). 6% отказались отвечать на вопрос.
Женщины чаще признаются, что подвергаются сексуальным домогательствам на работе (8 и 3% соответственно). Число жертв харассмента растет с увеличением возраста опрошенных: 4% среди молодежи до 24 лет и 7% среди тех, кто перешагнул 45-летний рубеж.
Публичное внимание к фактам харассмента, похоже, способствует снижению остроты проблемы. В 2008 году о сексуальных домогательствах говорили 12% опрошенных, в 2014 — 9%, сегодня — 5%. Женщин, ставших жертвами харассмента, 11 лет назад было 18%, в 2014 году — 11%, сегодня — 8%. В силу небольшого профессионального опыта молодежь о харассменте говорит реже, чем более зрелые респонденты. Однако в решении проблемы харассмента обнадеживает тот факт, что именно молодежь сталкивается с домогательствами все реже. За 11 лет число жертв харассмента снизилось в 2,5 раза среди опрошенных до 24 лет (с 10 до 4%) и в 2,6 раза среди респондентов в возрасте 25—34 лет (с 13 до 5%).
Опрос был проведен по всей России в 441 населенном пункте с 10 по 14 января 2019 года, на вопросы ответили 3000 респондентов.
Вопрос: «Приходилось ли вам лично сталкиваться с сексуальными домогательствами на работе со стороны руководства (харассментом)?»
2019
|
Вариант ответа
|
Все
|
Пол
|
Возраст, лет
|
муж
|
жен
|
до 24
|
25—34
|
35—44
|
45 и старше
|
Да
|
5%
|
3%
|
8%
|
4%
|
5%
|
6%
|
7%
|
Нет
|
89%
|
92%
|
86%
|
92%
|
90%
|
88%
|
87%
|
не хочу отвечать
|
6%
|
5%
|
6%
|
4%
|
5%
|
6%
|
6%
2014
|
Вариант ответа
|
Все
|
Пол
|
Возраст, лет
|
муж
|
жен
|
до 24
|
25—34
|
35—44
|
45 и старше
|
да
|
9%
|
6%
|
11%
|
6%
|
9%
|
9%
|
10%
|
нет
|
85%
|
88%
|
82%
|
87%
|
86%
|
85%
|
82%
|
не хочу отвечать
|
6%
|
6%
|
7%
|
7%
|
5%
|
6%
|
8%
2008
|
Вариант ответа
|
Все
|
Пол
|
Возраст, лет
|
муж
|
жен
|
до 24
|
25—34
|
35—44
|
45 и старше
|
да
|
12%
|
6%
|
18%
|
10%
|
13%
|
14%
|
11%
|
нет
|
83%
|
89%
|
77%
|
85%
|
83%
|
81%
|
82%
|
не хочу отвечать
|
5%
|
5%
|
5%
|
5%
|
4%
|
5%
|
7%
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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