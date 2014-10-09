На харассмент в России стали жаловаться реже

11 лет назад на то, что им пришлось пережить сексуальные домогательства на работе, жаловались 12% работающих россиян, сегодня эта цифра более чем в 2 раза ниже — 5%. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения страны, передает «Вести: Приморье».

Никогда не сталкивались с харассментом 89% опрошенных. Приходилось оказываться в такой ситуации каждому двадцатому россиянину (5%). 6% отказались отвечать на вопрос.

Женщины чаще признаются, что подвергаются сексуальным домогательствам на работе (8 и 3% соответственно). Число жертв харассмента растет с увеличением возраста опрошенных: 4% среди молодежи до 24 лет и 7% среди тех, кто перешагнул 45-летний рубеж.

Публичное внимание к фактам харассмента, похоже, способствует снижению остроты проблемы. В 2008 году о сексуальных домогательствах говорили 12% опрошенных, в 2014 — 9%, сегодня — 5%. Женщин, ставших жертвами харассмента, 11 лет назад было 18%, в 2014 году — 11%, сегодня — 8%. В силу небольшого профессионального опыта молодежь о харассменте говорит реже, чем более зрелые респонденты. Однако в решении проблемы харассмента обнадеживает тот факт, что именно молодежь сталкивается с домогательствами все реже. За 11 лет число жертв харассмента снизилось в 2,5 раза среди опрошенных до 24 лет (с 10 до 4%) и в 2,6 раза среди респондентов в возрасте 25—34 лет (с 13 до 5%).

Опрос был проведен по всей России в 441 населенном пункте с 10 по 14 января 2019 года, на вопросы ответили 3000 респондентов.

Вопрос: «Приходилось ли вам лично сталкиваться с сексуальными домогательствами на работе со стороны руководства (харассментом)?»

2019

Вариант ответа Все Пол Возраст, лет муж жен до 24 25—34 35—44 45 и старше Да 5% 3% 8% 4% 5% 6% 7% Нет 89% 92% 86% 92% 90% 88% 87% не хочу отвечать 6% 5% 6% 4% 5% 6% 6%

2014

Вариант ответа Все Пол Возраст, лет муж жен до 24 25—34 35—44 45 и старше да 9% 6% 11% 6% 9% 9% 10% нет 85% 88% 82% 87% 86% 85% 82% не хочу отвечать 6% 6% 7% 7% 5% 6% 8%

2008

Вариант ответа Все Пол Возраст, лет муж жен до 24 25—34 35—44 45 и старше да 12% 6% 18% 10% 13% 14% 11% нет 83% 89% 77% 85% 83% 81% 82% не хочу отвечать 5% 5% 5% 5% 4% 5% 7%

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]