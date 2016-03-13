Свыше ста нелегальных парковщиков привлечены к ответственности во Владивостоке

Во Владивостоке в 2018 году в инициативном порядке граждане оказывали содействие сотрудникам полиции в выявлении несанкционированных автостоянок.

Так, благодаря информации, полученной от жителей краевого центра, за 2018 год полицейские проверили 202 автостоянки. В ходе рейдов составлены 142 протокола по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), самоуправство, незаконную частную охранную деятельность. 91 из них составлен в отношении иностранных граждан.

По материалам, собранным сотрудниками полиции, мировыми судами приняты решения о привлечении правонарушителей к административной ответственности в виде штрафов.

Полиция выражает благодарность жителям Владивостока за активную гражданскую позицию и оказание помощи в поддержании правопорядка.

Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконных парковок просят сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).

Телефоны дежурных частей отделов полиции УМВД России по городу Владивостоку:

Отдел полиции №1 (Ленинский район) 226-71-71

Отдел полиции №2 (Первомайский район) 227-65-63

Отдел полиции №3 (Первореченский район) 240-38-65

Отдел полиции №4 (Фрунзенский район) 265-53-41

Отдел полиции №5 (Советский район) 232-05-26

Отдел полиции №6 (Океанский) 238-80-03

Отдел полиции №9 (о. Русский) 249-09-27

Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю 8(423) 240-10-00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]