Рыбаки встретили амурского тигра в Лазовском районе Приморья
Двое приморцев отправились на рыбалку на реку Киевка в Лазовском районе. На берегу их поджидал сюрприз - амурский тигр не только не испугался света фар, но даже попытался приблизиться к автомобилю. Рыбаки хотя и восхитились красотой редкого хищника, все же поспешили ретироваться, дабы не раздражать хозяина тайги.
Видео прислано на Whatsapp редакции "Вести: Приморье".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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