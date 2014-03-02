Рыбаки встретили амурского тигра в Лазовском районе Приморья

Двое приморцев отправились на рыбалку на реку Киевка в Лазовском районе. На берегу их поджидал сюрприз - амурский тигр не только не испугался света фар, но даже попытался приблизиться к автомобилю. Рыбаки хотя и восхитились красотой редкого хищника, все же поспешили ретироваться, дабы не раздражать хозяина тайги.

Видео прислано на Whatsapp редакции "Вести: Приморье".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]