Администрация края: Мусоросжигательный завод во Владивостоке запускать не будут

В администрации Приморского края опровергли информацию о возобновлении работы мусоросжигательного завода. Озвученную на комитете Думы Владивостока неприятную новость в крае назвали недостоверной информацией, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Директор краевого департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Елена Пархоменко официально опровергла озвученную в Думе Владивостока информацию о возобновлении работы мусоросжигательного завода во Владивостоке.

«Мусоросжигательный завод был закрыт в прошлом году, – напомнила Елена Пархоменко. – Прежде всего его закрытие было обусловлено мнением жителей, это вам любой специалист скажет. Исследования проводились, нормы все были взяты, фильтры установлены. Но мнение жителей повлияло на эту ситуацию, и мнение жителей никто не будет оспаривать. Завод закрыт и он не будет запущен».

На уровне правительства был принят федеральный закон, который был обусловлен неготовностью субъектов к переходу на новую систему обращения с ТКО (твердыми коммунальными отходами). Прежде всего необходимо было создать инфраструктуру, чтобы система заработала так, как задумал законодатель.

И Приморский край также планирует в этом году активно заниматься и проектированием, и строительством новых объектов. Рассматривается новая территориальная схема обращения с отходами. И пока это не сделано, речь о нововведениях не идет. В муниципалитетах пока все остается по-старому – прежние операторы, прежние перевозчики и прежний тариф и система оплаты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]