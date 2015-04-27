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Спортсмены на буерах покоряют лед Амурского залива. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко

Несмотря на непогоду вторника, на лед Амурского залива вышли спортсмены на буерах. Сильный ветер только придавал парусникам на коньках скорость. Так юные буеристы готовятся к предстоящим гонкам. За суровой тренировкой наблюдали наши корреспонденты.

Испытания для юных спортсменов начинаются на берегу. При ветре, порывами 10 м/с, поднять и закрепить на буере строптивый парус непросто. А ведь работать приходится зачастую без перчаток.

Василиса Арестова, спортсмен: «Невозможно это сделать в перчатках, это неудобно просто. Я это делаю иногда со слезами на глазах, это очень тяжело. А все остальное уже легче».

Перевоплощение лодки в буеры происходит с помощью ключей и гаек. Три конька, парус — и в открытое море. Пригнать зимнюю лодку до места тренировки тоже сложно. Но финальный свисток… И парусники на коньках стремительно набирают скорость.

Екатерина Шинкаренко, корреспондент: «Паруса в Амурском заливе даже зимой. Лед наконец-то встал, и теперь в самом разгаре подготовка к буерным гонкам».

Буерные соревнования собирают лучших спортсменов. Поэтому и тренировки по расписанию, несмотря на суровые условия погоды. Морской лед, в отличие от озерного, не дает разогнаться до максимума. Впрочем, 60—70 км/ч буеристы выжимают.

Михаил Дружинин, тренер: «Это динамика, скорости, сами видите, какие запредельные, на воде таких скоростей не бывает. Это самое главное, что есть в буерном спорте».

И всё же можно и нужно быстрее. Об этом тренер юных спортсменов говорит им уже по окончании тренировки.

Ярослав Ольховский, спортсмен: «Порой не удавалось набрать скорость, потому что все шли в привод, они шли под острым курсом, а я уваливался».

Система управления буером схожа с яхтой. Но оттачивать мягкий вход в повороты и управление скоростью в зимних условиях придется еще не раз.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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