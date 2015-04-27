Несмотря на непогоду вторника, на лед Амурского залива вышли спортсмены на буерах. Сильный ветер только придавал парусникам на коньках скорость. Так юные буеристы готовятся к предстоящим гонкам. За суровой тренировкой наблюдали наши корреспонденты.

Испытания для юных спортсменов начинаются на берегу. При ветре, порывами 10 м/с, поднять и закрепить на буере строптивый парус непросто. А ведь работать приходится зачастую без перчаток.

Василиса Арестова, спортсмен: «Невозможно это сделать в перчатках, это неудобно просто. Я это делаю иногда со слезами на глазах, это очень тяжело. А все остальное уже легче».

Перевоплощение лодки в буеры происходит с помощью ключей и гаек. Три конька, парус — и в открытое море. Пригнать зимнюю лодку до места тренировки тоже сложно. Но финальный свисток… И парусники на коньках стремительно набирают скорость.

Екатерина Шинкаренко, корреспондент: «Паруса в Амурском заливе даже зимой. Лед наконец-то встал, и теперь в самом разгаре подготовка к буерным гонкам».

Буерные соревнования собирают лучших спортсменов. Поэтому и тренировки по расписанию, несмотря на суровые условия погоды. Морской лед, в отличие от озерного, не дает разогнаться до максимума. Впрочем, 60—70 км/ч буеристы выжимают.

Михаил Дружинин, тренер: «Это динамика, скорости, сами видите, какие запредельные, на воде таких скоростей не бывает. Это самое главное, что есть в буерном спорте».

И всё же можно и нужно быстрее. Об этом тренер юных спортсменов говорит им уже по окончании тренировки.

Ярослав Ольховский, спортсмен: «Порой не удавалось набрать скорость, потому что все шли в привод, они шли под острым курсом, а я уваливался».

Система управления буером схожа с яхтой. Но оттачивать мягкий вход в повороты и управление скоростью в зимних условиях придется еще не раз.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]