Кредитная фирма приписывала несуществующие долги жителям Владивостока по поддельным договорам займа

Сотрудники полиции продолжают расследование уголовного дела, возбужденного в отношении работников коммерческой фирмы, длительное время занимавшейся выдачей кредитов гражданам под высокие проценты. Примечательно, что значительная часть должников даже не обращалась в данную компанию, а их подписи на документах оказались поддельными. Люди узнавали о своих долгах лишь после визитов судебных приставов с соответствующим решением суда.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, после обращения в полицию более десятка потерпевших от действий фирмы ООО «Сберстрах» было установлено, что люди кредиты не брали вообще, но сотрудники компании все равно получали решение суда в свою пользу и уже по закону принудительно взыскивали с граждан через судебных приставов от 20 до 150 тысяч рублей.

Стражи порядка установили, что работники фирмы каким-то образом, имея на руках полные данные граждан (номер паспорта, Ф. И. О., адрес прописки и т. д.), составляли от их имени поддельные договоры денежных займов под высокий процент, где ставились фальшивые подписи, чтобы было установлено и подтверждено специальной экспертизой.

В суд представители кредитной фирмы всегда представляли только ксерокопию кредитного договора, в некоторых случаях уже даже по истечении всех сроков давности по задолженности.

Так как около десяти лет офис этой компании располагался на улице Пологой, 36, то судебные тяжбы проходили во Фрунзенском районном суде, где все решения согласно представленным документам выносились в пользу заемщика, причем почти во всех случаях ответчики даже не знали, что являются участниками судебного производства. По словам обратившихся в полицию граждан, решения о признании их должниками выносились без их ведома и участия.

Примечательно, что когда граждане, у которых фирма отсудила «свои» деньги, обращались в полицию, то согласно существующему законодательству для проведения исследования почерка (росписи) ответчика, чтобы доказать подделку, необходим был только оригинал документа. По понятным причинам его нигде не было, так как сотрудники фирмы везде умышленно представляли только копии договоров.

Однако во Владивостоке есть несколько частных компаний, которые имеют право проводить независимые исследования почерка по ксерокопии документов, но стоит эта услуга немало (около 20 тысяч рублей). Несмотря на затратность процедуры, несколько потерпевших провели подобные экспертизы и обратились с заявлениями в полицию. В результате расследования в отношении руководства и сотрудников фирмы было возбуждено уголовное дело.

Полицейские провели обыски в офисе компании, которая переехала на Гоголя, 4, где была изъята оргтехника и различная документация.

Сотрудники правоохранительных органов просят всех, кто также пострадал от действий ООО «Сберстрах», сделать независимую экспертизу подписи на ксерокопии договора займа и обращаться с заявлением о мошенничестве в полицию.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]