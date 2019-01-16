В Приморье подано заявление о банкротстве спортивного клуба «Полюс»

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Kокурент", строительная компания «Юмис-Строй» подала в арбитражный суд заявление о банкротстве ООО «Спортивный клуб «Полюс». Сумма долга собственников популярного во Владивостоке крытого катка превышает 11 млн. руб.

Обе организации уже давно судятся между собой за различные суммы. Только в течение прошлого года компании девять раз подавали иски в суды друг на друга.

Напомним, что ООО «Спортивный клуб «Полюс» на 70% принадлежит ПАО «ТИГР» Сергея Дарькина, еще 30% доли находится в руках Константина Обновленного. Что касается «Юмис-Строй», то его 100-процентным владельцем является Александр Терюханов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]