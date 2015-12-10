Житель Владивостока ездил за рулем пьяным и с поддельными правами
Житель краевого центра предстанет перед судом за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и использование подложного водительского удостоверения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Житель Владивостока ранее уже привлекался к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения и был за это лишен водительских прав.
Несмотря на эти обстоятельства, в декабре 2018 года фигурант сел за руль «Тойоты Корона». В Первомайском район города его остановили сотрудники ГИБДД.
На требование стражей порядка водитель предоставил водительское удостоверение, которое оказалось подложным. Как выяснилось в ходе дознания, фигурант приобрел этот документ за 20 тыс. рублей.
На предложение инспектора пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения мужчина ответил отказом, что в соответствии с законом признается равнозначным установлению факта опьянения.
Прокуратура Первомайского района утвердила обвинительное постановление в отношении гр-на И., который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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