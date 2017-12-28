Чиновники администрации Приморья потратили более 30 млн. руб. на перелеты в Москву и за границу

Сотрудники администрации Приморья в прошлом году потратили 30,5 млн. рублей из краевого бюджета на поездки по России и за границу. Большая часть средств пошла на авиабилеты в бизнес-класс. Самое востребованное направление – Владивосток – Москва – Владивосток.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, подрядчиком выступило ОАО «Приморское аэроагентство» (Всероссийская сеть «Билетур»), самый большой контракт на 25 млн рублей краевая администрация с компанией заключила в начале 2018 года. По этому лоту на сайте «Госзакупки» находится детальная информация о 168 покупках авиабилетов. По большей части это поездки по России. Оставшиеся 5,5 млн рублей распределены в 40 контрактах, на них приходятся международные и железнодорожные перевозки.

Администрация Приморского края немало потратила на перелеты бывшего врио губернатора Андрея Тарасенко. В 2018 году он летал 23 раза, на это ушло 3,3 млн рублей налогоплательщиков. Самая дорогая поездка у Тарасенко состоялась в июне, билет Владивосток – Москва – Владивосток был куплен за 249 909 рублей. Однако цены от 120 000 до 200 000 рублей в этом списке можно смело считать даже средними.

Абсолютным рекордсменом и по количеству поездок, и по потраченной сумме на человека стал Илья Дуплищев, руководитель управления протокола аппарата губернатора края. На его 25 поездок в течение года израсходовано 3,7 млн рублей.

С октября по конец декабря четыре поездки Олега Кожемяко (три – в Москву и обратно во Владивосток, одна – на Сахалин и обратно) обошлись приморскому бюджету в 990 122 рубля. Самые дорогие билеты были в октябре и конце декабря – по 338 054 рубля.

Основная часть выделенных 30 миллионов ушла на вице-губернаторов. Как минимум по разу в Москву летал, наверное, каждый из высших чиновников администрации края. Наиболее активным был Константин Богданенко, вице-губернатор по социально-экономическому развитию региона. С февраля по декабрь он совершил 19 поездок на общую сумму 3,5 млн рублей. Среди его маршрутов не только Москва, но и зарубежные города – Пекин, Сеул, Харбин, Токио, Далянь. Он же является обладателем своеобразного рекорда по зарубежным вояжам. Его майский маршрут Москва – Пекин – Улан-Батор – Пекин – Владивосток обошелся краевому бюджету в 414 620 рублей.

Несмотря на то, что у вице-губернатора по ЖКХ Гагика Захаряна командировки были преимущественно по России, бюджету от этого легче не стало. У него одна из самых высоких цен за авиабилеты по самому востребованному направлению Владивосток – Москва – Владивосток в среднем от 200 000 до 338 000 рублей. Абсолютный рекорд – поездка в конце сентября за 417 854 рубля. Возможно, на цене отразился традиционно высокий спрос в это время года. Примечательно, что в Сеул в апреле и в Харбин в мае билеты для Захаряна стоили значительно дешевле – около 80 000 рублей.

Отметим, из-за высокой загруженности слуг народа уже купленные билеты иногда приходится менять. В зависимости от того, насколько срочно требуется лететь, растет и цена. Если все делать заранее, доплата составляет в среднем от 5000 до 20 000 рублей. Гагику Захаряну в начале ноября смогли поменять билет в Москву и обратно всего за 500 рублей (правда, сам билет стоил 182 154 рубля). А в конце июня доплата за перенос даты составила 71 100 рублей (общая стоимость таким образом составила 263 154 рубля). Похожая история была у первого вице-губернатора Александра Костенко: из 266 054 рублей за билет доплата составила 60 454 рубля.

Есть случаи и вовсе за гранью разумного. Так, в конце марта вице-губернатор Станислав Ершов, отвечающий за взаимодействие с федеральными органами власти, должен был лететь по маршруту Москва – Владивосток – Москва, однако дату вылета переносили трижды. В итоге доплата составила 141 272 рубля при цене билета 87 680 рублей (без НДС). Итого поездка Ершова во Владивосток обошлась бюджету в 234 544 рубля.

В начале октября теперь уже бывшему вице-губернатору по внутренней политике Дмитрию Братыненко, видимо, настолько был необходим билет по маршруту Южно-Сахалинск – Москва – Владивосток, что фактор цены отошел на последний план. Билет обошелся в 236 743 рубля (без НДС), а доплата составила 141 272 рубля. Итого – 416 762 рубля.

Отметим, бывший вице-губернатор Павел Серебряков уже успел высказать в Facebook свое отношение к покупке администрацией Приморского края билетов в бизнес-класс.

«Предлагаю шесть раз в месяц слетать туда-обратно в Москву, без ночевок, экономклассом. Во время пути подготовиться к совещанию и по прилете быть в твердом уме и ясной памяти (при семичасовой разнице) для четкого доклада на высшем уровне. И так прожить год... Или два... И тогда, наверное, можно будет сравнивать и делиться впечатлениями. В целом крупные компании, заботящиеся о своих сотрудниках, давно уже приобретают им билеты бизнес-класса для командировок», – написал Павел Серебряков.

Однако он не учел, что бюджет Приморья формируется по большей части за счет налогоплательщиков. По всей видимости, сам Павел Серебряков в прошлом году четкие доклады на высшем уровне готовил по меньшей мере восемь раз. Бюджету это обошлось в 1,6 млн рублей. В основном экс-вице-губернатор летал в Москву. Средняя стоимость билетов от 170 000 (в мае) до 244 000 рублей (в июле). В начале ноября Серебряков совершил поездку по маршруту Владивосток – Токио – Пекин – Москва – Владивосток, которая обошлась в 426 396 рублей.

От краевой администрации летают не только высшие руководители. Относительно скромно путешествует уполномоченный при губернаторе Приморского края по правам ребенка Анна Личковаха. За прошлый год она совершила четыре поездки (три в Москву и одну на Сахалин) за 232 761 рубль. Самая дорогая поездка произошла в середине октября, на нее было потрачено 99 654 рубля. Меньше всего средств выделено в декабре, когда детский омбудсмен посетила Москву за 26 000 рублей.

Замдиректора департамента правового обеспечения Анна Янковая, представляющая интересы администрации Приморья в том числе и в Верховном суде, в начале января летала все по тому же маршруту Владивосток – Москва – Владивосток за 26 000 рублей. За такую же сумму в начале апреля отправили заместителя директора департамента лицензирования и торговли Татьяну Шивыдкину. Среди тех, кто ездил в Москву экономклассом, – и заместители руководителей департаментов, и рядовые сотрудники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]