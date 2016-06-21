Два человека пострадали, один погиб в серьезном ДТП в Приморье

Страшное ДТП произошло в Приморье в районе 29 километра автодороги Лесное—Лесозаводск—Тихменево. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 37-летний водитель автомобиля «Ниссан Лаурель» двигался со стороны города Лесозаводска в направлении села Тихменево. Мужчина не учел сложные дорожные условия, не справился с управлением и съехал в левый кювет и врезался в дерево. В результате удара произошла серьезная деформация кузова автомобиля. Водитель госпитализирован в больницу города Лесозаводска с тяжелой черепно-мозговой травмой. В салоне «Ниссан» находились также два пассажира: 40-летний мужчина скончался на месте происшествия, 32-летний пассажир госпитализирован. Все пострадавшие и погибший не были пристегнуты ремнями безопасности.

На момент происшествия стаж вождения водителя «Ниссан» составил 9 лет, в 2018 году мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение правил перехода проезжей части.

ДТП произошло в светлое время суток на участке с асфальтовым покрытием. В момент автоаварии шел снег.

По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

По данным ГАИ за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 67 автоаварий: 60 — с материальным ущербом, 7 — с пострадавшими. Погиб один человек, девять получили травмы различной степени тяжести, в том числе один несовершеннолетний. Повреждено 122 транспортных средства.

С начала января в регионе в результате автоаварий погибли три человека, проигнорировавшие меры пассивной безопасности в виде ремня.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]