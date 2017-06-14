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Трое приморцев вынесли сейф с завода в Артеме

Трое приморцев вынесли сейф с завода в Артеме

Фото: marionetki.net

Приговором Артемовского городского суда трое местных жителей осуждены за совершение преступления, предусмотренного п. «а, в, г.» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).  Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, преступление произошло в мае 2018 года. Фигуранты решили похитить сейф с деньгами из кабинета бухгалтерии ООО «Артемовский квас — лимонадный завод». Они проникли на территорию завода и, используя специально заготовленный предмет, пытались открыть окно в кабинете бухгалтерии, расположенном на первом этаже здания.

В это время их заметил сторож. Понимая, что их застали на месте преступления, один из злоумышленников удерживал сторожа, двое других проникли в помещение и похитили металлический сейф, стоимостью свыше 10 тыс. рублей с находящимися в нем деньгами в размере порядка 64 тыс. рублей.

Погрузив сейф в припаркованный автомобиль, фигуранты скрылись с места преступления, забрав у сторожа сотовый телефон стоимостью 15 тыс. рублей.

Признав подсудимых виновными, суд назначил одному из них (с учетом отягчающего обстоятельства – рецидива преступлений и его роли в содеянном) 2 года 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, двум его соучастникам — условно 2 года 2 месяца и 2 года 6 месяцев, с испытательным сроком. Дело рассмотрено в особом порядке.

Приговор вступил в законную силу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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