Депутат в Приморье получил реальный срок за махинации с землей

Шкотовским районным судом Приморского края вынесен приговор местному жителю, который осужден за мошенничество. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, фигурант обманом приобрел по заниженной выкупной стоимости два земельных участка. Он представил должностным лицам администрации городского округа Большой Камень документы с заведомо ложными сведениями о якобы имеющихся на земельных участках объектах недвижимости.

Эти документы позволили ему в дальнейшем приобрести в собственность землю по льготной цене, в результате чего городскому округу причинен ущерб в размере свыше 882 тыс. рублей (разница между выкупной и кадастровой стоимостью участков).

Позднее участки были проданы третьим лицам, не осведомленным о незаконной схеме их приобретения.

На момент возбуждения уголовного дела по факту мошеннических действий с указанными земельными участками выяснилось, что фигурант является депутатом Думы городского округа Большой Камень.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему за содеянное полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Исковые требования прокурора о взыскании 882 тыс. рублей в бюджет городского округа Большой Камень исполнены в добровольно порядке, ущерб возмещен в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]