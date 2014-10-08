Депутат в Приморье получил реальный срок за махинации с землей
Шкотовским районным судом Приморского края вынесен приговор местному жителю, который осужден за мошенничество. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Как установлено в судебном заседании, фигурант обманом приобрел по заниженной выкупной стоимости два земельных участка. Он представил должностным лицам администрации городского округа Большой Камень документы с заведомо ложными сведениями о якобы имеющихся на земельных участках объектах недвижимости.
Эти документы позволили ему в дальнейшем приобрести в собственность землю по льготной цене, в результате чего городскому округу причинен ущерб в размере свыше 882 тыс. рублей (разница между выкупной и кадастровой стоимостью участков).
Позднее участки были проданы третьим лицам, не осведомленным о незаконной схеме их приобретения.
На момент возбуждения уголовного дела по факту мошеннических действий с указанными земельными участками выяснилось, что фигурант является депутатом Думы городского округа Большой Камень.
Признав подсудимого виновным, суд назначил ему за содеянное полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Исковые требования прокурора о взыскании 882 тыс. рублей в бюджет городского округа Большой Камень исполнены в добровольно порядке, ущерб возмещен в полном объеме.
Приговор не вступил в законную силу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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