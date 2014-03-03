Свыше 6 тысяч жителей Приморья оштрафованы в 2018 году за курение в общественных местах
За прошедший год сотрудниками полиции Приморья составлен 6 641 протокол об административных правонарушениях в отношении граждан, нарушивших установленный федеральным законом запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, за вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления табака шесть жителей Приморья привлечены к административной ответственности.
Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей антитабачного законодательства, составила 2 млн 727 тыс. рублей.
В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается розничная торговля табачной продукцией на расстоянии менее чем сто метров от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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