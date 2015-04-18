Более 64 тысяч теле-ЭКГ выполнили врачи «скорой» в Приморье в 2018 году

В Приморье растет число теле-ЭКГ. Благодаря современным возможностям кардиообследования выполнены 64 182 человек в прошлом году. Оперативность и точность диагностики позволили своевременно установить точный диагноз и спасти жизнь более 2 тысячам человек. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В департаменте здравоохранения подчеркнули, теле-ЭКГ – один из жизненно важных проектов, реализуемых в крае в области здравоохранения.

«Проект интегрирован как в ФАПы, так и в Службу скорой медицинской помощи. Так, в 2018 году врачи “скорой” выявили 2 146 инфарктов, а специалисты ФАПов – 100 инфарктов», – отметила и.о. директора департамента Тамара Курченко.

С начала 2019 года из более 3 тысяч теле-ЭКГ, выполненных врачами скорой помощи, диагноз «инсульт» установлен уже у 118 человек. Пациенты оперативно доставлены в лечебные учреждения по профилю.

В фельдшерско-акушерских пунктах за первые 15 дней нового года выполнено 114 исследований. Установлен один диагноз.

«ФАПы ближе всего и доступнее для сельского населения. Важно, что работа по кардионастороженности ведется и в самых удаленных селах», – сообщили в ведомстве.

Напомним, Приморский край получит в 2019 году почти миллиард рублей на реализацию различных проектов в сфере здравоохранения, в 2020 году – 1,6 миллиарда рублей. Основное внимание будет уделено ранней диагностике онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]