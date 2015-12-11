В Приморье вынесен приговор обвиняемой в незаконной реализации спиртосодержащей продукции

Ханкайский районный суд вынес приговор 55-летней местной жительнице, обвиняемой в неоднократной незаконной реализации спиртосодержащей продукции.

Как сособщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Ханкайскому району, работая на своем административном участке в селе Комиссарово, задержал подозреваемую в незаконной продаже алкогольной продукции.

В ходе дознания установлено: участковый заметил идущих по дороге двоих жителей села – мужчину и женщину. В руках женщина держала стеклянную бутылку, внутри которой была неизвестная жидкость. Полицейский выяснил, что в бутылке находится самогон, приобретенный у односельчанки, и узнал адрес правонарушительницы.

При проверке выяснилось, что в этом же году женщину неоднократно привлекали к административной ответственности за розничную продажу спиртосодержащей пищевой продукции домашнего изготовления (самогона) по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ в виде штрафа в размере 15 тыс. и 30 тыс. рублей с конфискацией изготовленной продукции.

На этот раз в отношении гражданки было возбуждено уголовное дело по статье 171.4 УК РФ (Незаконная розничная продажа спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно). Доказана причастность фигурантки к совершению преступления.

Подсудимая признана виновной. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Сообщить о нарушениях в сфере реализации алкогольной продукции (таких как продажа алкоголя несовершеннолетним, реализация спиртосодержащей продукции в ночное время или в неустановленном месте) граждане могут, обратившись в дежурную часть отдела внутренних дел по месту жительства или сообщив своему участковому уполномоченному. Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю 8 (423) 240-10-00.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]